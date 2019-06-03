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Сборная России выиграла у «Чертаново» со счетом 6:0

Сборная России выиграла у «Чертаново» со счетом 6:0
Р-Спорт

46 мин. назад

Теперь нужно отгрузить столько же в ворота Сан-Марино.

Сборная России разгромила «Чертаново» в товарищеском матче в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2020.

Игра, прошедшая в понедельник в Новогорске, завершилась со счетом 6:0. Голами отметились Артем Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов.

  • Игрок «Чертаново» Влад Сарвели не смог реализовать пенальти, на воротах в этот момент стоял Маринато Гилерме.
  • Сборная России в рамках группы I отборочного турнира Евро-2020 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде примет сборную Кипра.

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