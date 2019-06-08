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Дубли Цыганкова и Коноплянки, гол Яремчука. Украина эстетски уничтожила Сербию

Дубли Цыганкова и Коноплянки, гол Яремчука. Украина эстетски уничтожила Сербию
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Очень красивые голы.

Сборная Украины разгромила команду Сербии в рамках отборочного турнира к Евро-2020. Украинцы забили пять безответных мячей в ворота соперника.

Начало разгрому положил Виктор Цыганков, пульнувший дубль за две минуты. Оба гола получились эстетскими.

В начале второго тайма отличился Евгений Коноплянка пушечным ударом с левого угла штрафной.

Затем Роман Яремчук красиво замкнул зрячий прострел Александра Караваева.

На 75-й минуте Коноплянка завершил разгром голом-близнецом.

  • Украина не выигрывала со счетом 5:0 с 2009 года.
  • Набрав семь очков, украинцы захватили лидерство в группе В.

Украина вышла в полуфинал чемпионата мира U-20 и сыграет с Италией

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