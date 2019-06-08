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Дубли Цыганкова и Коноплянки, гол Яремчука. Украина эстетски уничтожила Сербию
Очень красивые голы.
Сборная Украины разгромила команду Сербии в рамках отборочного турнира к Евро-2020. Украинцы забили пять безответных мячей в ворота соперника.
Начало разгрому положил Виктор Цыганков, пульнувший дубль за две минуты. Оба гола получились эстетскими.
В начале второго тайма отличился Евгений Коноплянка пушечным ударом с левого угла штрафной.
Затем Роман Яремчук красиво замкнул зрячий прострел Александра Караваева.
На 75-й минуте Коноплянка завершил разгром голом-близнецом.
- Украина не выигрывала со счетом 5:0 с 2009 года.
- Набрав семь очков, украинцы захватили лидерство в группе В.
Украина вышла в полуфинал чемпионата мира U-20 и сыграет с Италией
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