Зинченко вдохновился разгромом сербов и поцеловал журналистку в прямом эфире
Она уже подала в суд? А из «Сити» его теперь не выгонят?
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча с Сербией поцеловал журналистку Владу Щеглову в прямом эфире.
Девушка стала задавать 22-летнему футболисту вопрос о предстоящей игре отбора Евро-2020 против Люксембурга, но Зинченко ответил оригинальным способом – крепко поцеловал журналистку в щеку. Репортер мило засмущалась и передала слово в студию.
- Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 и уверенно возглавила группу B.
- 10 июня украинцы сыграют с командой Люксембурга.
- В сезоне-2018/19 Зинченко выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок английской Лиги в составе «Сити».
- Здесь можно заценить инстаграм девушки, которую Александр так мило поцеловал.
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