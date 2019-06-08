Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча с Сербией поцеловал журналистку Владу Щеглову в прямом эфире.

Девушка стала задавать 22-летнему футболисту вопрос о предстоящей игре отбора Евро-2020 против Люксембурга, но Зинченко ответил оригинальным способом – крепко поцеловал журналистку в щеку. Репортер мило засмущалась и передала слово в студию.

Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 и уверенно возглавила группу B.

10 июня украинцы сыграют с командой Люксембурга.

В сезоне-2018/19 Зинченко выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок английской Лиги в составе «Сити».

Здесь можно заценить инстаграм девушки, которую Александр так мило поцеловал.

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