Квизы

В субботу Россия продолжит квалификацию на Евро-2020 матчем с Сан-Марино, а 11 июня встретится с Кипром. Станислав Черчесов призывает не заниматься шапкозакидательством, но игры кажутся проходными: аналитики и эксперты уверены в двух разгромах и шести очках.

Матчи с футбольными карликами не всегда запоминаются, но гранды и крепкие команды всегда попадают с ними в одну группу. Давайте проверим, как хорошо ты помнишь именно такие игры сборной России в XXI веке. С Люксембургом, Андоррой, Фарерами и прочими.

Черчесов: «Для вас следующие матчи легкие, потому что вы в панаме на трибуне с кружкой пива»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android