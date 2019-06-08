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Все-все-все голы России в ворота Сан-Марино. Посмакуй самую крупную победу в истории
Дзюба – покер! Смолов – дубль! Миранчук – гол+ассист пяткой!
Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила сборную Сан-Марино – 9:0.
Счет в игре открыл игрок команды Сан-Марино Микеле Чеволи, срезавший мяч в сетку после удара Головина.
Затем Артем Дзюба реализовал пенальти, заработанный все тем же Александром Головиным.
Через пять минут после гола Дзюбы отличился Федор Кудряшов – прекрасную передачу пяткой отдал Антон Миранчук.
Тут же отличился и сам Миранчук – к перерыву команда Станислава Черчесова повела в четыре мяча.
Во втором тайме снова пришло время Дзюбы: победитель испанцев воткнул в ворота Сан-Марино пятый гол.
Спустя несколько минут Артем оформил хет-трик, добив мяч в сетку после неудачного удара с пенальти.
После Дзюбы свой дубль заработал Федор Смолов. Гол номер раз:
Гол номер два:
Наконец, на 87-й минуте Дзюба поставил в матче жирную точку – страйкер «Зенита» при полном попустительстве обороны гостей оформил покер.
- Сборная России оформила самую крупную победу в истории.
- После трех матчей Россия делит первое место в группе с Бельгией.
- В отборе к Евро-2020 Россия попала в одну группу с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. В финальную часть турнира попадут две лучшие команды из шести.
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