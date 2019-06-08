Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила сборную Сан-Марино – 9:0.

Счет в игре открыл игрок команды Сан-Марино Микеле Чеволи, срезавший мяч в сетку после удара Головина.

Затем Артем Дзюба реализовал пенальти, заработанный все тем же Александром Головиным.

Через пять минут после гола Дзюбы отличился Федор Кудряшов – прекрасную передачу пяткой отдал Антон Миранчук.

Тут же отличился и сам Миранчук – к перерыву команда Станислава Черчесова повела в четыре мяча.

Во втором тайме снова пришло время Дзюбы: победитель испанцев воткнул в ворота Сан-Марино пятый гол.

Спустя несколько минут Артем оформил хет-трик, добив мяч в сетку после неудачного удара с пенальти.

После Дзюбы свой дубль заработал Федор Смолов. Гол номер раз:

Гол номер два:

Наконец, на 87-й минуте Дзюба поставил в матче жирную точку – страйкер «Зенита» при полном попустительстве обороны гостей оформил покер.

Сборная России оформила самую крупную победу в истории.

После трех матчей Россия делит первое место в группе с Бельгией.

В отборе к Евро-2020 Россия попала в одну группу с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. В финальную часть турнира попадут две лучшие команды из шести.

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