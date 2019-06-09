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«Артем, забивай гол и пойдем пить кофе». Фанатка сборной России пригласила Дзюбу в гости

«Артем, забивай гол и пойдем пить кофе». Фанатка сборной России пригласила Дзюбу в гости
Eurosport

12 мин. назад

Сегодня Артем сможет рассчитывать на четыре чашки.

Болельщица сборной России пригласила форварда Артему Дзюбу выпить по чашечке кофе.

Во время трансляции матча Россия – Сан-Марино (9:0) в объектив телекамер попала фанатка с плакатом следующего содержания: «Артем Дзюба, забивай гол и пойдем пить кофе».

  • Дзюба в прошедшей игре оформил покер. Еще два мяча в ворота карлика отгрузил Федор Смолов, по голу забили Федор Кудряшов, Антон Миранчук и Микеле Чеволи (автогол).
  • Все забитые мячи можно посмотреть по этой ссылке.

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