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«Артем, забивай гол и пойдем пить кофе». Фанатка сборной России пригласила Дзюбу в гости
Сегодня Артем сможет рассчитывать на четыре чашки.
Болельщица сборной России пригласила форварда Артему Дзюбу выпить по чашечке кофе.
Во время трансляции матча Россия – Сан-Марино (9:0) в объектив телекамер попала фанатка с плакатом следующего содержания: «Артем Дзюба, забивай гол и пойдем пить кофе».
- Дзюба в прошедшей игре оформил покер. Еще два мяча в ворота карлика отгрузил Федор Смолов, по голу забили Федор Кудряшов, Антон Миранчук и Микеле Чеволи (автогол).
- Все забитые мячи можно посмотреть по этой ссылке.
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