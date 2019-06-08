Сборная Италии в отборочном матче Евро-2020 легко расправилась с Грецией – 3:0. Голами отметились Николо Барелла (23'), Лоренцо Инсинье (30') и Леонардо Бонуччи (33').

В одном из эпизодов автор первого забитого мяча Барелла неудачно атаковал, и мяч вылетел за пределы поля от его ноги. Тогда расстроенный полузащитник пнул его с газона и попал точно в лицо болбою, который упал от неожиданности и силы удара.

Барелла мгновенно извинился перед мальчишкой и замял ситуацию – арбитр не показал ему карточку.

Барелла на клубном уровне выступает за «Кальяри». В сборную он вызывается с 2018 года.

Италия после победы над Грецией возглавляет группу J с девятью очками. Разница мячей: 11-0.

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