Форвард сборной России Артем Дзюба сравнил выбежавшего во время матча против Сан-Марино болельщика с моделью Кинси Волански, проделавшей аналогичный трюк в финале Лиги чемпионов.

«Я подошел к выбежавшему болельщику, потому что он получил пару апперкотов. Поймал этого парня за руку, говорю: «Что вы делаете?». Когда он бежал, дотронулся до центра поля. Может, ставку сделал, неспроста ведь.

Меня поражает, почему не могли его так долго поймать. Он ведь сам скользит. Странно, что за ним очень долго бегали. Парень скоростной, но девушка в купальнике выбежала интереснее», – цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Россия разгромила Сан-Марино с рекордным счетом – 9:0.

Дзюба оформил покер и вышел на четвертое место в списке бомбардиров национальной команды за всю историю.

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