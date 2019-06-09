Нойер пофинтил у углового флага и уничтожил карьеру белорусского полузащитника
Дриблинг уровня «бог».
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер напомнил, какой потрясающей техникой он обладает, в отборочном матче Евро-2020 против Белоруссии.
Полузащитник солигорского «Шахтера» Юрий Ковалев пошел прессинговать голкипера около углового флага, но Нойер серией финтов буквально заставил парня потерять голову.
- Сборная Германии выиграла со счетом 2:0, голы на счету Сане и Ройса.
- 33-летний вратарь сыграл за сборную 86 матчей и выиграл в ее составе чемпионат мира 2014 года.
Мануэль Нойер странно отпраздновал гол Франка Рибери, исполнив что-то напоминающее танец краба
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