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Нойер пофинтил у углового флага и уничтожил карьеру белорусского полузащитника

Нойер пофинтил у углового флага и уничтожил карьеру белорусского полузащитника
Eurosport

1 час назад

Дриблинг уровня «бог».

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер напомнил, какой потрясающей техникой он обладает, в отборочном матче Евро-2020 против Белоруссии.

Полузащитник солигорского «Шахтера» Юрий Ковалев пошел прессинговать голкипера около углового флага, но Нойер серией финтов буквально заставил парня потерять голову.

  • Сборная Германии выиграла со счетом 2:0, голы на счету Сане и Ройса.
  • 33-летний вратарь сыграл за сборную 86 матчей и выиграл в ее составе чемпионат мира 2014 года.

Мануэль Нойер странно отпраздновал гол Франка Рибери, исполнив что-то напоминающее танец краба

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