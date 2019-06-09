Голкипер сборной Сан-Марино Элла Бенедеттини поблагодарил болельщиков сборной России за слова поддержки после поражения его команды в отборочном матче Евро-2020 со счетом 0:9. За сутки на игрока подписалось около тысячи человек.

«Спасибо всем российским болельщикам. Ваши сообщения (их было слишком много) сделали плохой вечер чуть приятнее. Я хотел бы ответить всем, но это невозможно. Обнимаю всех вас», — написал Бенедеттини в сторис инстаграма.

9:0 – рекордная победа сборной России в истории.

Бенедеттини выступает за «Новару» в третьем итальянском дивизионе.

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