Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на пост своего партнера по команде Александра Головина.

Головин опубликовал в инстаграме фотографию с трибун стадиона в Саранске, где прошел матч между сборными России и Сан-Марино (9:0). «Спасибо за поддержку!» – написал Александр под постом.

В комментарии пришел Сеск, который ответил Головину следующее: «Мужик, 9 голов, а ты не забил даже одного? Ну ты чего, Голо».

Забитыми мячами в матче против Сан-Марино отметились Артем Дзюба (покер), Федор Смолов (дубль), Федор Кудряшов, Антон Миранчук и Микеле Чеволи (автогол).

Головин в прошедшей игре отдал ассист, заработал пенальти и поучаствовал в первом голе, когда Чеволи срезал мяч в свои ворота.

Фабрегас: «Отдал бы все на свете, чтобы оказаться на месте Головина»

Видео всех голов из матча Россия – Сан-Марино

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