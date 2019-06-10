Ставка: поляки забьют больше 1,5 за 1,69

Сборная ПольшиGetty Images

Польша идеально начала отборочную кампанию: домашняя победа над Латвией и выездные над Австрией и Северной Македонией вознесли команду Ежи Бженчека на законное первое место. Главный конкурент за лидерство в группе австрийцы пока сильно отстают (3 очка после трех игр), а на вторую строчку прорвался Израиль – следующий соперник.

У израильтян, со времен Йосси Бенаюна не вырастивших звезду европейского уровня, очень опытная команда – средний возраст игроков в первых трех играх отбора был больше 28 лет. Во многом за счет связей и взаимопонимания Израиль справился с Австрией и Латвией, которые переживают трансформацию.

Выезд в Польшу – совсем другая история. Хозяева предстоящего матча – команда, где топ-игроки идеально сочетаются с задорными тинейджерами с задатками звезд. В нападении перед своими трибунами выйдут Левандовский, Пёнтек, Зелиньский, Милик – и устроят адское жарево. С такой атакой поляки обязаны забить 2-3 и снять вопросы о победителе группы уже после четвертого матча.

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Ставка: Россия выиграет с форой -1,5 за 2,12

Артем Дзюба в матче против Сан-МариноGetty Images

«Кипр качественно на другом уровне. Нам точно будет непросто», – ответил на вопрос о будущем сопернике после разгрома Сан-Марино Федор Смолов. В Саранске команда Черчесова размазала карлика по газону, превратив матч в бой UFC между чемпионом и учеником средней школы. Игра сложилась идеально: Дзюба хотел и забивал, Гилерме отдыхал, полузащитники оттачивали связь и плели сложные комбинации.

Кипр действительно более классная команда по сравнению с Сан-Марино, но по игре сборной России было видно, что мастерства игроков, настроя, напора и концентрации на данный момент в достатке, чтобы обыгрывать таких соперников на классе. Многим футболистам есть, что доказывать: Дзюба рвется в АПЛ, Головин замазывает воспоминания о провале «Монако», Кудряшов – в Турции.

Матч домашний, Нижний Новгород. Арена забьется до верхних ярусов, а это в последнее время много значит для русских футболистов – после ЧМ они привыкли к любви и отвечают игрой с результатами. Обыграть в такой обстановке Кипр и улучшить позицию в таблице должно быть делом техники.

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Ставка: победа Казахстана с форой -3,5 за 2,16

Александр МарочкинGetty Images

Казахстанцы идеально стартовали в отборе и отгрузили трешку в ворота Шотландии, но дальше все пошло кувырком: в матчах против России и Бельгии команда Михала Билека семь раз вынула мяч из сетки и приземлилась на предпоследнее место в группе. Ниже только Сан-Марино с разницей 0-16.

Очевидно, что для борьбы за место на ЧЕ Казахстану нужно не просто обыгрывать карликов, а рвать их на волокна, чтобы поднять статистику перед другими соперниками. Где это делать, как ни дома? Казахстанцы полностью доминировали в Нурсултане против Шотландии (должны были выиграть крупнее 3:0), временами неплохо смотрелись против России – есть повод верить, что на родном стадионе они выпалят злость на аутсайдере.

Сан-Марино летит в Казахстан в тоске после крупнейшего поражения за три года (0:10 в товарке от Хорватии). Плюс само перемещение из России, пусть и до соседней страны, для непрофессионалных футболистов не может не сказаться на физике, а следовательно и на результате.

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Ставка: успех «трехцветных» с форой -3,5 за 1,93

Килиан Мбаппе в матче против ТурцииGetty Images

Чемпионы мира конкретно облажались в Турции: мало того что впервые в истории проиграли местной сборной, так еще и не просто не забили, а ни разу не пробили в створ. С учетом, что в старте вышли все звезды атаки: Гризманн, Мбаппе, Жиру, Погба. Теперь в таблице группы H странная ситуация: французы делят второе место с Исландией, а Турция лидирует с топ-разницей мячей 8-0.

Далее у «трехцветных» выезд в Андорру, и это идеальный расклад при сложившихся обстоятельствах. Во-первых, после болезненного поражения французам необходимо разгрузиться и оторваться на следующем сопернике – фанаты не поймут какие-нибудь 1:0 или 2:0 против малыша. Во-вторых, матч пройдет в стране, куда примчат толпы фанаты и обеспечат а) атмосферу б) мотивацию не останавливаться даже при крупном счете.

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А еще:

Луис Энрике только налаживает контакт с игроками и учится управлять сборной страны, поэтому Испания почти каждый матч проводит с новыми связками футболистов. Сейчас эта машина на доработке – опасная, но с изъянами. В отборе этим уже воспользовались Норвегия и Фарерские острова, забившие по голу.

Швеция точно лучше этих команд и по составу, и по игре, так почему бы им не отличиться, а нам этим не воспользоваться? Тем более, коэффициент на гол скандинавов впечатляет – 2,06 (ссылка здесь).

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