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Кивок Яремчука, подаривший Украине победу над Люксембургом
Команда-парадокс: Сербии отгружает 5, а Люксембургу – всего 3 за 2 матча.
Сборная Украины в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 выиграла у сборной Люксембурга – 1:0. Игра проходила во Львове.
Единственный мяч в ворота Люксембурга с передачи Руслана Малиновского забил нападающий «Гента» Роман Яремчук.
Счет был открыт уже на 6-й минуте, но дальнейшего разгрома не последовало.
В отборе к Евро-2020 сборная Украины попала в одну группу с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой.
- После четырех матчей команда Андрея Шевченко набрала 10 очков и идет на первой строчке.
- При этом португальцы сыграли только два матча и имеют на счету два очка.
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