Сборная Украины в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 выиграла у сборной Люксембурга – 1:0. Игра проходила во Львове.

Единственный мяч в ворота Люксембурга с передачи Руслана Малиновского забил нападающий «Гента» Роман Яремчук.

Счет был открыт уже на 6-й минуте, но дальнейшего разгрома не последовало.

В отборе к Евро-2020 сборная Украины попала в одну группу с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой.

После четырех матчей команда Андрея Шевченко набрала 10 очков и идет на первой строчке.

При этом португальцы сыграли только два матча и имеют на счету два очка.

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