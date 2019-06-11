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Болельщик, выбежавший на поле в матче России и Сан-Марино, получил 15 суток
Хорошо, что Кинси бежала не в России.
Районный суд Саранска назначил наказание болельщику, выбежавшему на поле в матче сборных России и Сан-Марино.
По информации PenzaInform, 36-летнего пензенца приговорили к 15 суткам административного ареста. Он признан виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Также мужчина получил двухлетний запрет на посещение матчей.
«В связи с противоправным поведением мужчины проведение игры было приостановлено на некоторое время. В судебном заседании он вину признал», – заявили и в пресс-службе Октябрьского районного суда Саранска.
- Матч завершился победой сборной России со счетом 9:0.
- Сегодня, 11 июня, команда сыграет в Нижнем Новгороде со сборной Кипра.
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