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«Цель – Кержаков, я за ним иду». Дзюба намерен стать лучшим бомбардиром сборной
Осталось 10 голов.
Капитан сборной России Артем Дзюба планирует стать лучшим бомбардиром команды и побить рекорд Александра Кержакова.
«Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель – Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле», – приводят слова 30-летнего Дзюбы «Известия».
- Артем забил за сборную России 20 мячей.
- Рекорд по голам за национальную команду – у Александра Кержакова (30). Ему уступают Владимир Бесчастных (26) и Роман Павлюченко (21).
- Сегодня, 11 июня, сборная России сыграет с Кипром в рамках отбора на Евро-2020.
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