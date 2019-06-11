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Казахстан забил Сан-Марино на 5 мячей меньше России, но голы все равно достойны внимания

Казахстан забил Сан-Марино на 5 мячей меньше России, но голы все равно достойны внимания
Eurosport

50 мин. назад

Уверенная победа.

Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0.

Счет на исходе первого тайма открыл Исламбек Куат, замкнув прострел Суюмбаева.

На 61-й минуте счет удвоил счет удвоил Максим Федин.

А до крупного преимущество Казахстана довел Гафуржан Суюмбаев при помощи вратаря средиземноморской страны.

Точку в матче на 79-й минуте поставил Бауыржан Исламхан.

  • Казахстан занимает третье место в группе с шестью очками.
  • Сборная проиграла России и Бельгии, но обыграла Шотландию и Сан-Марино.

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