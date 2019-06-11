Eurosport
Казахстан забил Сан-Марино на 5 мячей меньше России, но голы все равно достойны внимания
Уверенная победа.
Сборная Казахстана разгромила команду Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0.
Счет на исходе первого тайма открыл Исламбек Куат, замкнув прострел Суюмбаева.
На 61-й минуте счет удвоил счет удвоил Максим Федин.
А до крупного преимущество Казахстана довел Гафуржан Суюмбаев при помощи вратаря средиземноморской страны.
Точку в матче на 79-й минуте поставил Бауыржан Исламхан.
- Казахстан занимает третье место в группе с шестью очками.
- Сборная проиграла России и Бельгии, но обыграла Шотландию и Сан-Марино.
Русские болельщики поддержали голкипера сборной Сан-Марино. Он был тронут
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте