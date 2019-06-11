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Россия сенсационно и гипернеожиданно выиграла у Кипра
Герой – Ионов.
Станислав Черчесов сделал только одну замену по сравнению с матчем против Сан-Марино – вместо Алексея Миранчука на фланг нападения вышел Алексей Ионов.
Он и открыл счет. На 38-й минуте Ионов получил пас Кудряшова от лицевой и из штрафной расстрелял ворота Кипра.
Во втором тайме у России были моменты, но гол Ионова остался единственным. 1:0 – победа над Кипром.
- Россия сохранила второе место в группе I и с девятью очками отстает на три балла от лидеров – сборной Бельгии.
- Следующий матч русская команда проведет 6 сентября на выезде против Шотландии.
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