Станислав Черчесов сделал только одну замену по сравнению с матчем против Сан-Марино – вместо Алексея Миранчука на фланг нападения вышел Алексей Ионов.

Он и открыл счет. На 38-й минуте Ионов получил пас Кудряшова от лицевой и из штрафной расстрелял ворота Кипра.

Во втором тайме у России были моменты, но гол Ионова остался единственным. 1:0 – победа над Кипром.

Россия сохранила второе место в группе I и с девятью очками отстает на три балла от лидеров – сборной Бельгии.

Следующий матч русская команда проведет 6 сентября на выезде против Шотландии.

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