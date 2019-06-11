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Тот самый гол Ионова, который спас Россию от фиаско

Тот самый гол Ионова, который спас Россию от фиаско
Eurosport

24 мин. назадОбновлено Только что

Если бы не Алексей....

После разгромного уничтожения Сан-Марино (9:0) Россия весьма скромно прошлась по сборной Кипра в квалификации Евро-2020.

К истечению получаса игры хозяева должны были вести в два мяча, но голы Ионова и Зобнина были отменены из-за офсайдов. Лишь на 38-й минуте все тот же Ионов замкнул прострел Кудряшова из правильного положения.

У России были шансы забить еще, но счет так и не изменился. Для Ионова это третий гол за основную сборную России и первый – в официальных матчах.

  • Россия набрала 9 очков из 12 в четырех матчах и идет второй в отборочной группе I.
  • Следующую игру команда Черчесова проведет 6 сентября против Шотландии.

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