После разгромного уничтожения Сан-Марино (9:0) Россия весьма скромно прошлась по сборной Кипра в квалификации Евро-2020.

К истечению получаса игры хозяева должны были вести в два мяча, но голы Ионова и Зобнина были отменены из-за офсайдов. Лишь на 38-й минуте все тот же Ионов замкнул прострел Кудряшова из правильного положения.

У России были шансы забить еще, но счет так и не изменился. Для Ионова это третий гол за основную сборную России и первый – в официальных матчах.

Россия набрала 9 очков из 12 в четырех матчах и идет второй в отборочной группе I.

Следующую игру команда Черчесова проведет 6 сентября против Шотландии.

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