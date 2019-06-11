Eurosport
Тот самый гол Ионова, который спас Россию от фиаско
Если бы не Алексей....
После разгромного уничтожения Сан-Марино (9:0) Россия весьма скромно прошлась по сборной Кипра в квалификации Евро-2020.
К истечению получаса игры хозяева должны были вести в два мяча, но голы Ионова и Зобнина были отменены из-за офсайдов. Лишь на 38-й минуте все тот же Ионов замкнул прострел Кудряшова из правильного положения.
У России были шансы забить еще, но счет так и не изменился. Для Ионова это третий гол за основную сборную России и первый – в официальных матчах.
- Россия набрала 9 очков из 12 в четырех матчах и идет второй в отборочной группе I.
- Следующую игру команда Черчесова проведет 6 сентября против Шотландии.
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