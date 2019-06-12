У каждой сборной России есть символ – игрок, который точнее всего описывает, что такое эта команда. Например, у России-2008 это, конечно, был Аршавин – великолепный фонтанирующий дриблер, который бегает без устали, тащит за собой в важных матчах и решает в важных моментах. У России-2010 это Кержаков – опытный, но умелый мастер, на классе забивающий то, что создают для него партнеры. У России-2014, наверное, Акинфеев – ее лучший футболист, проваливший самые ответственные мгновения.

Сборная России в 2019-м несильно отличается от себя версии домашнего чемпионата мира, поэтому выбрать ее самого знакового футболиста несложно. Это не Сергей Игнашевич, с завершением карьеры которого как бы подошла к концу та сказка на Никольской и в других русских фан-зонах. Это не Александр Головин, которого пафосно хочется обозначить прекрасной Россией будущего и которая явилась на ЧМ. Это даже не Артем Дзюба – плечистый ясноокий богатырь, лежавший на тульских и питерских печах 30 лет и три года и отдубасивший врагов одной косой саженью.

Артем Дзюба, РоссияGetty Images

Главный символ сборной Черчесова, вы только не смейтесь, – Федор Кудряшов. Во-первых, он сыграл больше всех в национальной команде в эпоху Усов Надежды – 2461 минуту, на девять часов больше, чем Игорь Акинфеев и в принципе остальные русские. Кудряшов выглядел главной надеждой в схеме с тремя (на деле – с пятью) защитниками, которую Станислав Саламыч наигрывал все время перед чемпионатом мира, и оттарабанил на левом фланге обороны по 120 минут и с Испанией, и с Хорватией.

Федор ведь никогда не был топом и не называл себя лучшим защитником мира, а просто делал свою работу от матча к матчу. Нужно поумирать в играх с большими командами – Федя выйдет и поумирает. Нужно рысисто отбегать по всему флангу и закрыть край обороны – Федя, как сможет, вспашет. Сломают нос – на следующий матч выйдет в специальной маске. Добежит, доработает, доборется, доотберет – сделает все, для чего нужен не талант, а усердие.

Конечно, и сам Кудряшов, и тренеры вокруг него знают, что футболист не отдаст пас вперед для развития атаки. Он знает недостатки собственной игры и не подставит команду дурацким подключением в нападение. В подсвечивании плюсов и сокрытии минусов Федор – тоже яркий символ сборной России.

Федор Кудряшов, РоссияGetty Images

Даже в уходе из бедствующего «Рубина», который не тянул высокие зарплаты и избавлялся от дорогих игрока, Федор показал себя большим, ничего не боящимся человеком. Свинтить в Турцию в чужой чемпионат, где не доплачивают за русский паспорт, – это очень смело. Вместо тепличного трансфера в «Зенит» или надежного перехода в «Краснодар» он выбрал «Истанбул» с Робиньо, Адебайором и Ардой Тураном.

Новые вызовы в 32 года принимает не каждый человек, а футболисты и вовсе не срываются с места, потому что неудобно семьям, нужно искать квартиру с детским садом на новом месте, учить новый язык, общаться с новыми людьми и решать кучу других проблем. В составе этой сборной России таких парней двое – Головин, для которого «Монако» логичное продолжение карьеры, и Федор Кудряшов, который пробивал себе дорогу незаметной работой в защите.

Он и вернулся в Россию более заряженным и более собранным – если Фернандес в защите пару раз упустил киприотов, то Кудряшов надежно закрыл свой фланг и самопожертвенно отказался от замены в первом тайме. Плюс оказалось, что из Стамбула Федор привез прокаченные скиллы двустороннего латераля, бегающего по всему флангу. Это точно самый полезный матч Кудряшова в нападении – статистика не показала в предыдущих 29 играх за сборную ни одного ассиста, а тут уверенный пас под себя в штрафную на Ионова. Серый работяга и деревянный солдат Черчесова закончил мутацию в полезного наемника, не сидящего на своих воротах с Кипром и Сан-Марино (а в 2017-м и в начале 2018-го было и так).

Сборную России сейчас любят не за трансформацию Кудряшова, а за победы – эмоции не те, что после Египта или Испании, но их реминисценции все еще поливают сердечко чем-то приятным. Стендап Дзюбы у Урганта, бурчание в усы Черчесова, комменты Фабрегаса в инстаграме Головина – за всем этим приятно следить и быть частью такого движения вокруг команды. Но внутри нее есть истории, которые мотивируют даже сильнее такого подъема сборной России.

Это именно Федор Кудряшов – героизм маленького человека в теле 180-сантиметрового крепыша. Теория малых дел, которая однажды выведет тебя к голу и ассисту в двух матчах за национальную команду. В нем живет целая притча о простом работнике, который был умнее царя и который никогда этого не показывал, потому что трудился прилежнее остальных. В сказках ему всегда достается корона. В реальном мире принцесса и полцарства в придачу оказывается у Артема Дзюбы. Но никогда не поздно воспеть настоящего героя, который заслуживает вашего восхищения не меньше бомбардиров и тактиков.

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