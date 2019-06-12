Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир РПЛ-2018/19 Федор Чалов не вышел на поле в матче отбора к Евро-2020 с Кипром.

«Чалов сидел на скамейке запасных, причем делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Вот с Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня.

Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Еще раз, все данные у нас есть. Вот Баринов хорошо себя проявляет и поэтому на поле вышел, хоть и недавно с нами. Не потому что мне его татуировки нравятся, а потому что он заслуживал выйти на поле», – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Россия выиграла у Кипра со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Ионова.

21-летний Чалов в РПЛ-2018/19 забил за ЦСКА 15 мячей.

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