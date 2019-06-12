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Черчесов: «Чалов сидел на скамейке заслуженно. Мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится»

Черчесов: «Чалов сидел на скамейке заслуженно. Мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится»
Eurosport

29 мин. назад

Болельщица тщетно размахивала плакатом «А Федя выйдет?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир РПЛ-2018/19 Федор Чалов не вышел на поле в матче отбора к Евро-2020 с Кипром.

«Чалов сидел на скамейке запасных, причем делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Вот с Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня.

Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Еще раз, все данные у нас есть. Вот Баринов хорошо себя проявляет и поэтому на поле вышел, хоть и недавно с нами. Не потому что мне его татуировки нравятся, а потому что он заслуживал выйти на поле», – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

  • Россия выиграла у Кипра со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Ионова.
  • 21-летний Чалов в РПЛ-2018/19 забил за ЦСКА 15 мячей.

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