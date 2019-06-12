Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал исход матча отборочного тура Евро-2020 с Кипром и рассказал о возможном переходе в один из английских клубов.

О матче против Кипра

«Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино все залетело, а тут вернулось немножко. Хороший матч, движение. К 65-й минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжелая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше все решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли не забить.

Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, все болит. Главное, что три очка, идем дальше. Поддержка трибуна и атмосфера была хорошая, потрясающая. Это детище наше после чемпионата мира. Хорошая идея ездить по городам. Спасибо всем, что в столь поздний час пришли и поддержали нас. Игра, думаю, им понравилась. Было очень много моментов, футбол прекрасен тем, что невозможно все забить. Держали народ в напряжении», – цитирует 30-летнего Дзюбу «Чемпионат».

О переходе в Англию

«Время покажет, дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим. Сейчас просто рад, что набрали шесть очков. Впереди еще долгий путь», – сказал Дзюба в комментарии Sport24.

Матч против Кипра завершился со счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Кудряшов.

В предыдущей игре против Сан-Марино (9:0) Дзюба оформил покер.

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