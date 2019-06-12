Экс-игрок «Зенита» и молодежной сборной России забил крутой мяч Словакии
Может, Рамилю нашлось бы место в сборной России?
Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, ранее выступавший за юниорскую и молодежную команды России, забил в матче отбора на Евро-2020 против Словакии.
К 28-й минуте Азербайджан пропустил два мяча, и сократить отставание получилось именно у 23-летнего Шейдаева. Он вошел в штрафную слева, протиснулся между двумя защитниками и точно пробил с острого угла.
- За оставшееся время словаки забили еще трижды – матч завершился со счетом 5:1 в их пользу.
- Шейдаев выступает за «Крылья Советов», также он представлял в РПЛ «Зенит» и «Рубин».
- В 2016-м он принял предложение сборной Азербайджана.
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