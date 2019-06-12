Игрок сборной Андорры сорвал с Мбаппе капюшон и словил испепеляющий взгляд Килиана
Вмешаться пришлось Гризманну.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе остался недоволен шуткой андоррского полузащитника Кристиана Мартинеса.
После очного матча в рамках отбора на Евро-2020 20-летний Мбаппе давал интервью, а проходящий мимо Мартинес шутливо сорвал с него капюшон. Килиан не оценил стараний и довольно враждебно смотрел вслед игроку сборной Андорры. Вмешаться пришлось соотечественнику Мбаппе Антуану Гризманну – он с улыбкой отметил, что Килиан выглядит без капюшона лучше.
- Франция выиграла у Андорры со счетом 4:0, Мбаппе забил первый мяч. Также отличились Бен-Йеддер, Товен и Зума.
- Французы по дополнительным показателям возглавляют группу H, набрав девять очков в трех матчах.
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