Сборная Бельгии выиграла у Шотландии матч отбора на Евро-2020 благодаря дублю Ромелу Лукаку и голу Кевина де Брёйне.

26-летний Лукаку мог оформлять хет-трик, если бы не оплошность в одном из эпизодов. В штрафной площади Эден Азар отдал точный пас на Де Брёйне, а тот вдоль ворот выкатил на Лукаку – Ромелу оставалось попасть в ворота с метра. Но мяч отскочил от ноги нападающего обратно в сторону Де Брёйне.

Бельгия возглавляет группу I, набрав 12 очков в четырех матчах.

На втором месте расположилась Россия с девятью очками.

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