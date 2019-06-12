Eurosport
Лукаку испортил комбинацию Азара и Де Брёйне и с метра пробил в сторону от ворот
Дубль – хорошо, но этот эпизод очень смешной.
Сборная Бельгии выиграла у Шотландии матч отбора на Евро-2020 благодаря дублю Ромелу Лукаку и голу Кевина де Брёйне.
26-летний Лукаку мог оформлять хет-трик, если бы не оплошность в одном из эпизодов. В штрафной площади Эден Азар отдал точный пас на Де Брёйне, а тот вдоль ворот выкатил на Лукаку – Ромелу оставалось попасть в ворота с метра. Но мяч отскочил от ноги нападающего обратно в сторону Де Брёйне.
- Бельгия возглавляет группу I, набрав 12 очков в четырех матчах.
- На втором месте расположилась Россия с девятью очками.
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