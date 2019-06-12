Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев задержан в московском аэропорту «Внуково».

Футболист начал скандалить с сотрудником авиакомпании «Россия» перед посадкой в самолет до Санкт-Петербурга. Лунев находился в состоянии алкогольного опьянения.

Андрею сделали предупреждение, затем отказали в доске на борт, а после посыпавшихся оскорблений вызвали полицию. В его крови нашли 0,77 промилле алкоголя, сообщает «Рен ТВ».

В отношении Лунева составлен протокол о мелком хулиганстве.

Андрей возвращался с матча сборной России против Кипра, который он провел на скамейке.

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