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Лунев задержан во «Внуково» из-за скандала в состоянии алкогольного опьянения
По стопам Бухарова.
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев задержан в московском аэропорту «Внуково».
Футболист начал скандалить с сотрудником авиакомпании «Россия» перед посадкой в самолет до Санкт-Петербурга. Лунев находился в состоянии алкогольного опьянения.
Андрею сделали предупреждение, затем отказали в доске на борт, а после посыпавшихся оскорблений вызвали полицию. В его крови нашли 0,77 промилле алкоголя, сообщает «Рен ТВ».
- В отношении Лунева составлен протокол о мелком хулиганстве.
- Андрей возвращался с матча сборной России против Кипра, который он провел на скамейке.
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