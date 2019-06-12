Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру защитника команды Федора Кудряшова с Кипром.

«Федор – ответственный, серьезный парень. В Турции он очень раскрепостился. Он проводит великолепный сезон, это игрок, который дает результат. Говорят, что это дефицитная позиция в России. Но он свободный агент, и почему-то никто пока не обратился к нему. Может, поэтому так хорошо играл?» – цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

Россия обыграла Кипр со счетом 1:0.

Кудряшов с «Истанбулом» выиграл серебро чемпионата Турции.

Лицо сборной России не Дзюба и не Черчесов. Это Кудряшов – старания больше, чем таланта

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