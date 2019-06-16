«Интервью продолжается?» Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой
И опять промахнулся мимо ее губ.
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подтвердил, что встречается с корреспонденткой каналов «Футбол 1/2» Владой Щегловой.
Он запостил в инстаграм фотографию, на которой целует в щеку сидящую в плетеном кресле девушку. К снимку Зинченко добавил эмодзи черного сердечка.
В комментарии пришел бывший ведущий «Орла и решки», презентер украинской версии «Х-Фактора» Андрей Бедняков. «Интервью продолжается?» – спросил он и собрал на момент написания новости на Eurosport.ru 2028 лайков.
Одновременно в свой аккаунт такое же фото выложила Щеглова. Его журналистка подписала как «😘❤️🙊».
- После победы сборной Украины над Сербией со счетом 5:0 Александр Зинченко поцеловал в щеку Владу Щеглову, которая брала у него интервью в прямом эфире.
- Ранее Щеглова встречалась с футболистом донецкого «Шахтера» Андреем Борячуком.
Зинченко вдохновился разгромом сербов и поцеловал журналистку в прямом эфире