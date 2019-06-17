Getty Images
Россия сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Москва уже заждалась главную команду.
РФС определился с местом проведения домашнего матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Шотландии.
На официальном сайте организации сообщается, что запланированная на 10 октября игра состоится в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 21:45.
- После четырех игр сборная России занимает в группе I второе место, набрав девять очков и уступая Бельгии.
- В следующих турах Россия сыграет с Шотландией на выезде (6 сентября) и с Казахстаном в Калининграде (9 сентября).
Лицо сборной России не Дзюба и не Черчесов. Это Кудряшов – старания больше, чем таланта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте