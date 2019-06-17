РФС определился с местом проведения домашнего матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

На официальном сайте организации сообщается, что запланированная на 10 октября игра состоится в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 21:45.

После четырех игр сборная России занимает в группе I второе место, набрав девять очков и уступая Бельгии.

В следующих турах Россия сыграет с Шотландией на выезде (6 сентября) и с Казахстаном в Калининграде (9 сентября).

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