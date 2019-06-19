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Энрике покинул сборную Испании
Внезапно.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул пост.
Вместо него назначен Роберто Морено, который был ассистентом Энрике в сборной Испании, «Роме», «Сельте» и «Барселоне». Контракт будет действовать до конца Евро-2020.
- Энрике возглавил сборную после ЧМ-2018.
- С национальной командой он занял второе место в группе Лиги наций с Англией и Хорватией. В отборе на Евро-2020 у Испании четыре победы в четырех матчах.
- До этого с «Барселоной» Луис Энрике выиграл два чемпионата Испании, три Кубка и Суперкубок страны, а еще Лигу чемпионов.
- В сезоне-2014/15 ему покорился требл.
Луис Энрике переоценен. Испания рухнет на дно
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