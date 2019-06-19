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Энрике покинул сборную Испании

Энрике покинул сборную Испании
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Внезапно.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул пост.

Вместо него назначен Роберто Морено, который был ассистентом Энрике в сборной Испании, «Роме», «Сельте» и «Барселоне». Контракт будет действовать до конца Евро-2020.

  • Энрике возглавил сборную после ЧМ-2018.
  • С национальной командой он занял второе место в группе Лиги наций с Англией и Хорватией. В отборе на Евро-2020 у Испании четыре победы в четырех матчах.
  • До этого с «Барселоной» Луис Энрике выиграл два чемпионата Испании, три Кубка и Суперкубок страны, а еще Лигу чемпионов.
  • В сезоне-2014/15 ему покорился требл.

Луис Энрике переоценен. Испания рухнет на дно

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