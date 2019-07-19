Сборная России сыграет матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч между сборной России и командой Бельгии пройдет 16 ноября (начало в 20:00 мск). В первой игре российские футболисты на выезде уступили бельгийцам со счетом 1:3.

Россия занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует Бельгия (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).

Следующий матч в рамках квалификации Евро-2020 сборная России проведет 6 сентября против шотландцев в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет сборную Казахстана.

10 октября команда Станислава Черчесова снова сыграет со сборной Шотландии, но уже в Москве.

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