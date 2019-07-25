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Сборная России опустилась на 3 позиции в рейтинге ФИФА
Но в топ-50 еще держимся.
Команда Станислава Черчесова разменяла 43-е место на 46-е с 1436 очками. Лидирует по-прежнему Бельгия (1746), на втором месте – действующие чемпионы мира французы (1746).
Топ-3 замыкает победившая на Кубке Америки сборная Бразилии (1681).
- Ознакомиться с полным рейтингом можно по ссылке.
- Ближайшие матчи в рамках отбора на Евро-2020 сборная России проведет против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).
- Игры будут соответственно выездной и домашней (в Калининграде).
Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге
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