Twitter

Бакаев, Комличенко и Караваев вошли в список сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Бакаев, Комличенко и Караваев вошли в список сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
Eurosport

42 мин. назад

Чалова в списке нет.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав национальной команды на матчи отбора к Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

Вратари: Маринато ГилермеЛокомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман НойштедтерДинамо»), Сергей ПетровКраснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Алексей ИоновРостов»), Денис ЧерышевВаленсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

  • Матч с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго, с Казахстаном – 9 сентября в Калининграде.
  • Подготовку в Новогорске команда начнет 1 сентября.

Россия сыграет 2 матча в Санкт-Петербурге при выходе на Евро-2020

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Европы: отборочные матчи

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте