Бакаев, Комличенко и Караваев вошли в список сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
Чалова в списке нет.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав национальной команды на матчи отбора к Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).
- Матч с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго, с Казахстаном – 9 сентября в Калининграде.
- Подготовку в Новогорске команда начнет 1 сентября.
Россия сыграет 2 матча в Санкт-Петербурге при выходе на Евро-2020