Главный тренер сборной России Артем Дзюба рассказал о подарке капитану команды форварду «Зенита» Артему Дзюбе на день рождения.

«Я ему ничего не подарил, кроме вызова. А так СМС отправил, поздравил. Это наша обычная традиция», – цитирует Черчесова Sport24.

Матч с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго, с Казахстаном – 9 сентября в Калининграде.

Подготовку в Новогорске команда начнет 1 сентября.

22 сентября Дзюбе исполнился 31 год.

«Леонидбургер в инстаграме! – Ну, игрочишка, держись». Дзюба и Слуцкий смешно поругались в инсте

Качай приложение Eurosport для iOS или Android