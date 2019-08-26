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«Ничего, кроме вызова в сборную». Черчесов – о подарке Дзюбе на день рождения

«Ничего, кроме вызова в сборную». Черчесов – о подарке Дзюбе на день рождения
Eurosport

2 ч. назад

Главное не подарок, а внимание.

Главный тренер сборной России Артем Дзюба рассказал о подарке капитану команды форварду «Зенита» Артему Дзюбе на день рождения.

«Я ему ничего не подарил, кроме вызова. А так СМС отправил, поздравил. Это наша обычная традиция», – цитирует Черчесова Sport24.

  • Матч с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго, с Казахстаном – 9 сентября в Калининграде.
  • Подготовку в Новогорске команда начнет 1 сентября.
  • 22 сентября Дзюбе исполнился 31 год.

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