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«Ничего, кроме вызова в сборную». Черчесов – о подарке Дзюбе на день рождения
Главное не подарок, а внимание.
Главный тренер сборной России Артем Дзюба рассказал о подарке капитану команды форварду «Зенита» Артему Дзюбе на день рождения.
«Я ему ничего не подарил, кроме вызова. А так СМС отправил, поздравил. Это наша обычная традиция», – цитирует Черчесова Sport24.
- Матч с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго, с Казахстаном – 9 сентября в Калининграде.
- Подготовку в Новогорске команда начнет 1 сентября.
- 22 сентября Дзюбе исполнился 31 год.
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