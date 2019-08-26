Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил непонимание, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал страйкера ЦСКА Федора Чалова на матчи против команд Шотландии и Казахстана.

– Вы удивились, узнав, что Чалов вызван в молодежку, а не в первую сборную на сентябрьские матчи с Шотландией и Казахстаном?

– На самом деле это очень большое удивление для меня. Понятно, что у нас есть Смолов, Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне. В то же время решать в любом случае главному тренеру. Молодежной команде тоже нужна помощь. Раз уж он решил, что у Чалова не будет в первой команде игрового времени – значит, Федя должен выигрывать в молодежке, – приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Матч против сборной Шотландии Россия проведет 6 сентября, игру против сборной Казахстана – 9 сентября.

Игра с шотландцами пройдет в Глазго, игра с казахстанцами – в Калининграде.

«Ничего, кроме вызова в сборную». Черчесов – о подарке Дзюбе на день рождения

Качай приложение Eurosport для iOS или Android