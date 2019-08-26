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Головин: «Удивлен, что Чалов не вызван в сборную. Он как минимум не хуже Смолова и Дзюбы»
Александр достаточно жестко прошелся по решению главного тренера.
Полузащитник «Монако» Александр Головин выразил непонимание, почему главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал страйкера ЦСКА Федора Чалова на матчи против команд Шотландии и Казахстана.
– Вы удивились, узнав, что Чалов вызван в молодежку, а не в первую сборную на сентябрьские матчи с Шотландией и Казахстаном?
– На самом деле это очень большое удивление для меня. Понятно, что у нас есть Смолов, Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне. В то же время решать в любом случае главному тренеру. Молодежной команде тоже нужна помощь. Раз уж он решил, что у Чалова не будет в первой команде игрового времени – значит, Федя должен выигрывать в молодежке, – приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».
- Матч против сборной Шотландии Россия проведет 6 сентября, игру против сборной Казахстана – 9 сентября.
- Игра с шотландцами пройдет в Глазго, игра с казахстанцами – в Калининграде.
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