26 августа Саламыч расшифровал состав сборной России, который в сентябре сыграет против Шотландии (6 числа в гостях) и Казахстана (9 числа дома). Приближается финальный этап отбора на Евро-2020, поэтому испытывать дриблинг Резиуана Мирзова и знакомиться с молодежью Черчесову некогда. Новичков в команде на этот раз нет.

Всего четыре футболиста из списка имеют ноль матчей за Россию – это защитники Максим Беляев и Вячеслав Караваев, а еще Зелимхан Бакаев и Николай Комличенко. Но каждый из них уже гостил на сборах Саламыча и понимает, чего от них хочет коуч.

Всего в списке 26 человек, вопросов по составу тоже много – кажется, что сборная бронзовеет, а игроки получают приглашения за прошлые заслуги. Неужели и правда так?

Где Чалов и Сулейманов?

Претензия: Лучшие молодые игроки России опять не получили шанс.

Федор Чалов, как и ЦСКА в целом, пассивно открыл сезон – возможно, ему помешали мысли о «Кристал Пэлас», но это не главная причина невызова. У Саламыча есть Федор Смолов, нападающий похожего типажа, который летом смотрится как минимум не хуже тезки. Плюс Стас больше котирует габаритных напов, и тут лучшая альтернатива Дзюбе – все же Комличенко.

Магомед-Шапи стал жертвой обстоятельств: он и раньше не часто выходил в старте «Краснодара», а после интерполяции кадровой политики в сторону легионеров присел еще плотнее (но при этом отлично использует крохотные шансы, окей). В общем, не совсем понятно, будет ли он готов к двум международным матчам в течение недели – а Стас ценит не теории, а гарантию.

Есть и еще одна причина: молодежная сборная России отбирается на Евро U-21 2021 года, и там эти же ребята будут играть более важную роль, чем на скамейке главной команды. Чтобы заставить Стаса отказаться от Ионова, Ерохина, Миранчуков, Дзюбы и Смолова, нужно приложить явно больше усилий, чем постреливать в «Краснодаре» и ЦСКА. 6 сентября у молодежки бой с фаворитами группы Сербией, 10 – с Болгарией.

Где лучший нападающий РПЛ-2019?

Претензия: Речь не про Артема Дзюбу, а про Александра Соболева из «Крыльев Советов», который за месяц настрелял шесть мячей в РПЛ.

Кейс под названием «Федор Чалов» в сборной России лучше всего отвечает на этот вопрос. Вспомните, сколько мячей Федор забил перед тем, как получить вызов в сборную? А сколько еще ждал дебюта со скамейки? К моменту первого выхода за команду Стаса во взрослой карьере Чалова было уже 25 голов.

Вернемся в ноябрь 2019-го, там Черчесов произнес вечные слова, о которых мы почему-то забываем: «Хотелось бы закрыть вопрос о том, почему не вызвали того или иного футболиста. У нас есть принцип – мы постепенно привлекаем футболистов молодежного состава. Сейчас Ахметов, Чалов, потом остальные, чтобы у всех была мотивация, чтобы мы могли познакомиться не с трибуны, а увидеть воочию».

Соболев больше похож на Дзюбу, в этом его преимущество над Чаловым, но не над другим гигантом Комличенко – тот целый сезон добивался вызова из чешских огородов. Соболев вспахивает РПЛ на топ-уровне месяц – всему свое время. Невызов в сентябре – лишняя мотивация для Саши не останавливаться и назабивать еще шесть к октябрю.

Что делают в сборной Джанаев и Кудряшов?

Претензия: «Сочи» борется за выживание, разве это уровень?

Джанаев и Кудряшов играли в двух командах Черчесова – в «Спартаке» и «Ахмате» (тогда еще «Тереке»). Саламыч имеет право продвигать игроков, с навыками которых он хорошо знаком – для Стаса игровая практика важнее результатов сейчас.

Кудряшов ограниченный защитник, но жутко универсальный, его можно использовать в паре с Джикией в центре. Плюс не забывайте, за три года в сборной у Черчесова нет другого игрока, который играл бы так часто. Стас использовал Кудряшова в 30 матчах – больше, чем даже Акинфеева (21 матч), его ближайшего преследователя. И, конечно, неубиваемость тоже говорит за Кудряшова – он будет умирать на поле с любым количеством слоев бинта на голове.

Джанаев будет третьим вратарем сборной после Гилерме и Лунева, вы же помните, что это статическая позиция – раньше за анекдоты на тренировках вратарей отвечал Владимир Габулов. И если отфильтровать остальные варианты, выбор Стаса покажется вполне здравым. Максименко и Сафонов пока точно не сильнее киперов «Зенита» и «Локо», они важнее для молодежной сборной. У Антона Шунина травма, Сергей Песьяков проиграл конкуренцию Егору Бабурину, Александр Беленов засиделся на дне с «Уфой» и редко впечатляет перфомансами. А других стабильно сильных и опытных вратарей в РПЛ просто нет – Левашов и Дюпин еще не дослужились.

Нойштедтер против Крыховяка в матче «Динамо» – «Локо»Getty Images

А Нойштедтер-то зачем?

Претензия: Какого черта ему вообще сделали паспорт?

Вряд ли в этом мире есть что-то, что Станислав Черчесов ненавидит менять больше состава защитников. Поэтому после возвращения Нойштедтера в поле зрения в «Динамо», коуч сразу его призвал. Кампанию в Лиге наций – первую после триумфального ЧМ-2018 – Джикия начинал как раз в паре с Романом. И, кажется, единственное, что вынудило Саламыча зачехлить русского немца – его статус глубокого запасного в пикирующем «Фенере».

Ради этого пришлось подтаскивать Андрея Семенова из «Ахмата», а Саламыч это делает только по великим праздникам. Сейчас Черчесов дает Нойштедтеру три респекта: за регулярную игровую практику, которая появилась в «Динамо», за универсализм (его можно использовать и как центрального защитника, и как опорного хава) и за добрую память (Стас ценит тех, с кем ему когда-то было хорошо). При таком раскладе есть вероятность, что Нойштедтер появится чуть ли не в основе.

Головин: «Удивлен, что Чалов не вызван в сборную. Он как минимум не хуже Смолова и Дзюбы»

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