Российский журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о составе сборной России на матчи против Шотландии и Казахстана, выбранном главным тренером Станиславом Черчесовым.

«О составе сборной России. Его вчера объявили же. Должен сказать, что я в целом не очень разделяю саму постановку вопроса. Если вас раздражает Сослан Джанаев на позиции третьего вратаря, то нужно а) сказать спасибо, что не Габулов (он закончил – ну и что?) и б) меня гораздо больше удивляет вызов вторым Лунева. Но разве все это говорит что-то новое о Черчесове? Вот он такой. При нем позиция третьего вратаря по функционалу – как место космонавта-туриста на МКС, с той лишь разницей, что за ее заполнение не берут денег. И это, кстати, совершенно зря, потому что должен же быть хоть какой-то смысл?

Станислав ЧерчесовGetty Images

Черчесов – очень упрямый. А это, с одной стороны, первый признак тупости, а с другой – принципиальность. Выбирайте сами, но лучше всего за вас выберет результат. Черчесов крайне консервативен, и само по себе это не хорошо и не плохо – он таков. Если вы критикуете выбор, который он делает – выбор не изменится. Критикуйте его самого, потому что выбирать иначе станет только иной тренер национальной команды. Вопрос вообще не в том, кто в сборную вызван, а кто выйдет на поле.

И вот это куда более существенный вопрос. Опять же опираясь на консерватизм Черчесова: он долго ко всему готовится, назрела ли ставка в основном составе на Миранчуков? Вот что любопытно. Они хороши, но базовой роли в сборной не играют. Да, есть еще Головин, но сейчас турнир, в котором участвует сборная, и набор соперников очень даже позволяет попробовать более атакующую манеру игры. Допускающую, в принципе, в старте всех троих.

Мы ведь не на чемпионате мира сейчас. Наши соперники – Шотландия и Казахстан. Меня это интересует куда сильнее, чем невызов Соболева, Чалов в молодежке и игнор рубиновцев. Это все тоже насущные проблемы, но, повторюсь, они связаны с личностью главного тренера (на мой взор). А время для «тренера вон!» не пришло. Да, Нойштедтер в обойме – это смех. Но так будет. Он и в «Динамо» в обойме – тоже ржака. Но так устроено и при Черчесове останется так. Миранчуки or not Миранчуки – вот в чем вопрос», – написал Уткин в телеграм-канале.

С полным составом сборной России на отборочные матчи Евро-2020 можно ознакомиться тут.

Матч против Шотландии будет сыгран 6 сентября, матч против Казахстана – 9 сентября.

Головин: «Удивлен, что Чалов не вызван в сборную. Он как минимум не хуже Смолова и Дзюбы»

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