Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о беседе с форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

«Футболисты знают, что мы всегда рядом, всегда помогаем, но нам нужны те, кто сегодня даст результат. У нас от них никогда нет каких-то недоговорок. Вот, допустим, сейчас я не вызвал в сборную Чалова. Он поедет в молодежку. Но я до вызова – когда еще никто не знал – сам ему позвонил и объяснил ситуацию.

Есть вещи, которые надо объяснять. Чтобы футболист понимал. Мнение наше он знает, и теперь его задача – понять, принять или нет. Во всяком случае, мы никогда не лицемерим – говорим то, что есть. Футболист принял – да. Не принял – ну, как говорится…» – сказал Черчесов в интервью Welcome2020.

Чалов не попал в состав национальной команды на матчи к Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

Вместо этого Федор сыграет за молодежку в рамках отбора на Евро-2021: 6 сентября – с Сербией, 10 сентября – с Болгарией.

Головин: «Удивлен, что Чалов не вызван в сборную. Он как минимум не хуже Смолова и Дзюбы»

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