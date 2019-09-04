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Морено: «Если Энрике захочет вернуться в сборную Испании, уступлю ему место»
Достойные слова в тяжелую минуту.
Главный тренер сборной Испании Роберто Морено выразил поддержку экс-тренеру национальной команды Луиса Энрике, у которого умерла дочь.
«Я считаю Луиса своим другом, а дружба превыше всего. Если однажды он захочет вернуться на пост главного тренера сборной, я с радостью уступлю ему это место и стану работать с ним. Это была трудная неделя. Со сборной Испании постараемся подарить небольшую радость среди этого очень плохого момента. Это единственное, что мы можем сделать», – цитирует Морено Sport.
- В июне Энрике ушел с поста главного тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам.
- У него осталось двое детей – сын Пачо и дочь Сира.
Умерла 9-летняя дочь Луиса Энрике. Она боролась с раком костей
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