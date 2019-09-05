Ставка: победа гостей с форой «минус один» за 1,75

Сборная ИспанииGetty Images

Максимально незамысловатый, но аккуратный и прибыльный вариант. Испанцы выжигают группу F, выиграв четыре матча из четырех с разницей «плюс девять». При этом шведам, претендующим на второе место, «красная фурия» отгрузила три – понятно, что в остальных матчах против лилипутов чемпионы Европы-2012 даже не напрягались.

Задача по выходу в финальную часть выполнена командой Роберто Морено на 75%, но для большей уверенности надо закольцевать первый круг еще одной победой – тогда преимущество над третьим местом вырастет до восьми очков. Шесть баллов в оставшихся играх против Мальты, Норвегии и Фарер испанцы железно добудут.

О серьезности намерений Испании на предстоящие матчи говорит заявка: с Румынией и Фарерскими островами сыграют ребята вроде Рамоса, Бускетса и Родри, хотя команда легко обошлась бы без них. В победе гостей нет никаких сомнений: пусть последний международный матч состоялся в начале июня – состав, индивидуальные скиллы и взаимопонимание на уровне химии не оставят румынам шансов.

Ставка предполагает как минимум возврат, в идеале – простейший проход. Сборная Румынии слишком много позволяла соперникам у своих ворот на протяжении всех матчей квалификации – просто в обороне у Космина Контры ребята из второсортных чемпионатов (Болгария, Турция), некоторые из которых даже там протирают лавку. Против огненных Родриго, Пако и остальных им не выстоять.

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Ставка: победа хозяев за 1,96

Сборная ГерманииGetty Images

Встреча немцев и голландцев в Гамбурге – самая захватывающая и ожидаемая среди всех 25 матчей трехдневной сессии. Соперники знают друг друга лучше, чем кого-либо: рубились в одной группе Лиги наций, теперь делают то же самое в квалификации Евро. Причем матчи и результаты выходят абсолютно разными: в Лиге УЕФА Нидерланды набрали в очных матчах четыре очка и оставили Германию на дне таблицы, в первом туре отбора Евро уже немцы победили и поставили главного конкурента в неловкую ситуацию.

Команды представляют группу С, куда отсеяли пять сборных вместо шести. Напрямую выходят все те же две команды, но матчей меньше, а значит результат каждой встречи дороже. Сейчас на вершине таблицы устроились североирландцы, которые набрали максимальные 12 очков в играх с белорусами и эстонцами, у Германии – девять, у Голландии – три. Победа над «оранье» на «Фолькспаркштадион» поможет немцам не только гарантированно отобраться на Евро (переиграть оставшихся соперников не составит труда), но и затруднить эту задачу недавним обидчикам.

О преимуществе немцев в предстоящем матче говорит почти все: трибуны, поле, более классный и мощный состав, психология (поражение сильно не повлияет на перспективы). Против Голландии – все то же самое, но еще статистика последних выездов: команда Роналда Кумана не побеждала в гостях с марта 2018 года (четыре ничьи, два поражения). Кажется, кто-то уедет из Германии ни с чем.

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Ставка: Россия выиграет с форой «ноль» за 1,85

Артем Дзюба, сборная РоссииGetty Images

Стас Черчесов не отважился экспериментировать и на матчи против Шотландии и Казахстана вызвал проверенный отряд. С последнего матча против Кипра заявка претерпела косметические изменения из-за нескольких травм, но ведущие футболисты на месте – вероятно, от тренера нет смысла ждать сюрпризов в составе, от команды – новой тактики и откровенно другого футбола. Стабильность и консервативность превыше всего.

Но и шотландцы едва ли удивят стилем и манерой игры даже сборные Макао и Габона. Они уже миллион лет играют по одной схеме: заброс вперед, скидка, а дальше как получится. Хотя, конечно, кельты в комбинационном футболе лучше еще более прямолинейных соседей из Ирландии, поэтому их стоит опасаться сильнее. Хотя последний матч против Бельгии раскрыл их слабейшие стороны: во-первых, защитники теряются при позиционных, массированных атаках соперника с коротким перепасом; во-вторых, нападающие страдают от отсутствия техники, поэтому стремятся завершать атаки в одно касание.

Высокие бельгийские защитники нейтрализовали соперника вверху, у России за это ответят Джикия и Семенов – два игрока, которые отлично снимают воздух. Шансов сбросить или пробить головой у хозяев будет не так много. В атаке же, как бы смешно это ни звучало, россияне похожи на бельгийцев в миниатюре, а те не оставили Шотландии шансов. Есть надежда, что то же самое случится в Глазго.

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Ставка: украинцы выиграют с форой «минус 1,5» за 2,09

Ребята Андрея Шевченко идеально стартовали в квалификации. Изначально фаворитами группы B считались португальцы и сербы, но первые дважды сыграли вничью, а вторые обыграли только Литву, набрав против тех же Португалии и Украины лишь одно очко.

Матч в Вильнюсе решит для жовто-блакитных очень многое. Отрыв от ближайшего конкурента может вырасти до девяти очков, так что останется задача-минимум: не влететь Португалии и Сербии с крупным счетом. Хотя после 5:0 против балканцев в домашнем матче в это особо не верится.

Литва – главный аутсайдер группы. Удивительно, но даже Люксембург выглядит значительно привлекательнее. За более чем два года у литовцев накопились всего две победы (над Шри-Ланкой и Арменией), а сосчитать поражения не хватит пальцев и двух людей. Эта сборная действительно не представляет никакой угрозы, и только сами украинцы могут себя остановить.

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