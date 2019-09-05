Бывший нападающий «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о совместной работе с итальянским тренером Фабио Капелло.

«Моя карьера в сборной закончилась из-за Фабио Капелло. Впрочем, я считаю его дерьмом по другой причине. Когда мы впервые приехали в сборную, которой руководил Капелло, первое, что мы заметили, – это то, что он очень строг в отношении еды. А второе – то, что он вообще не говорит по-английски.

Все мы просто уставились друг на друга. Я подумал: «И как это парень будет с нами общаться?» Он сразу посадил меня на скамейку. Раньше я постоянно играл в стартовом составе, но тут прозвенел тревожный звонок. Я подумал: «Нет, тут что-то идет не так».

Мало того, что Капелло прервал мою международную карьеру, которую я строил с таким трудом, он еще и стал одним из наименее эффективных тренеров в истории Англии. Он был настоящим дерьмом. Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу в целом. И ему за это щедро заплатили», – написал Оуэн в колонке для Mirror.

Капелло руководил сборной Англии в 2008-2012 годах, после чего возглавил сборную России.

Под руководством Капелло сборная Англии отобралась на чемпионат мира-2010, где в матче 1/4 финала уступила сборной Германии (1:4).

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