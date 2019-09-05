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Армения бодро начала матч с Италией, но затем сдулась и пропустила 3. Видео голов – тут

Армения бодро начала матч с Италией, но затем сдулась и пропустила 3. Видео голов – тут
Eurosport

1 час назад

А еще все испортило удаление Карапетяна.

Сборная Армении в отборочном матче к чемпионату Европы-2020 со счетом 1:3 уступила сборной Италии.

Счет в игре на 11-й минуте открыл нападающий «Сочи» Александр Карапетян.

Итальянцы выправили положение на 28-й минуте – отличился Андреа Белотти.

В конце второго тайма команда Роберто Манчини приглушила старания хозяев голом Лоренцо Пеллегрини.

А затем Белотти еще разок прошил голкипера Арама Айрапетяна.

  • Автор гола сборной Армении Карапетян на 46-й минуте схлопотал вторую желтую карточку.
  • Италия лидирует в турнирной таблице группы J с 15 очками, Армения идет третьей с шестью баллами.

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