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Рамос забил в восьми из девяти последних матчах сборной Испании и вошел в топ-10 бомбардиров

Рамос забил в восьми из девяти последних матчах сборной Испании и вошел в топ-10 бомбардиров
Eurosport

1 час назад

Напомним: Серхио выступает на позиции центрального защитника.

Сборная Испании в отборочном матче чемпионата Европы-2020 выиграла у Румынии – 2:1.

Один из мячей в ворота румынской команды забил защитник испанцев Серхио Рамос.

На его счету уже восемь голов в девяти последних матчах за национальную сборную.

Всего Серхио забил в составе «красной фурии» 21 мяч – гол в ворота Румынии позволил Рамосу войти в топ-10 бомбардиров в истории сборной.

  • Возглавляет топ Давид Вилья, забивший за испанцев 59 мячей.
  • Еще два гола в футболке сборной позволят Рамосу сравняться с показателем легендарного Альфредо ди Стефано.

Армения бодро начала матч с Италией, но затем сдулась и пропустила 3. Видео голов – тут

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