Eurosport
Шотландия – Россия: перед матчем
Артем Дзюба пока не в АПЛ, но может впечатлить британских журналистов еще сильнее.
Как бы ни отнекивался Черчесов, матчи против Шотландии – ключевые в отборе на Евро. Несмотря на третье место Казахстана, именно команда Эндрю Робертсона представляет наибольшую угрозу амбициям России. Если Дзюба и компания выжмут положительный баланс из встреч с кельтами, то путевка на Евро станет совсем осязаемой.
Аналогичные Черчесову слова произнес и главный тренер шотландцев Стив Кларк. Но для его команды этот матч еще важнее: если Шотландия проиграет, то забудет о втором месте, ничья тоже серьезно отбросит тартановую армию. Либо коуч лукавит, либо снимает давление со сборной, которая в последнее время потеряла болельщиков и попала под шквал критики.
Кто посмотрит матч по ТВ
Единственная проблема настигла Черчесова после оглашения состава: из-за травмы Алексей Миранчук уступил место в заявке Руслану Камболову. Чалова и Сулейманова Станислав не вызвал по собственному желанию – оба помогут молодежке.
Из новичков в команде появились Бакаев, Комличенко и Караваев. Но не стоит ждать их поле: главный тренер не любит ротацию и предпочитает проверенных бойцов. «Опыт подсказывает, что очень редко новый футболист начинает чувствовать себя в команде своим», – отметил перед матчем Саламыч.
У Шотландии проблемы намного глубже. Из-за травм защитников в обойме остался лишь один живой правый фулбек и горстка центрдефов. Вероятно, что на поле выйдет Лиам Купер – 28-летний игрок «Лидса», в активе которого один матч за сборную U-19.
Станислав ЧерчесовGetty Images
Форма
В 2019-м у сборной России всего одно поражение – от фаворита группы Бельгии. С другими соперниками команда справилась успешно, закинув Казахстану, Кипру и Сан-Марино 14 мячей. Шотландцы провели матчи с теми же соперниками, но собрали шесть очков и четыре гола. Если Россия пропускала только от Бельгии (три), то кельтам не забили лишь карлики из Сан-Марино (семь).
Кто что сказал
Стив Кларк, главный тренер сборной Шотландии: «Не считаю, что нужно обязательно уделять внимание именно игре с Россией. Впереди еще много матчей, нам нужно собирать максимум очков. Надеюсь, мы продолжим набирать как можно больше очков и выигрывать. Нам безусловно нужна победа, мы хотим стать большими мальчиками. Россия показала на чемпионате мира, что она одна из крупнейших футбольных держав. Но нам нужен результат, и, я надеюсь, мы его достигнем». («СЭ»)
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Прекрасно понимаем, кто наш соперник, и внимательно смотрим на турнирную таблицу. Это игра за шесть очков. Но как бы игра ни складывалась, впереди еще пять матчей. Мы бы не хотели заниматься математикой. Впереди матч, шансы у команд одинаковые».
Лицом к лицу
- Шотландия не проигрывает на «Хэмпден Парк» четыре года. Последнее домашнее поражение команда потерпела от Германии в отборе к Евро-2016.
- Россия никогда не побеждала шотландцев: одно поражение и две ничьи.
- Кларк возглавил команду 4 июля. С ним Шотландия провела два матча: победа над Кипром (2:1) и разгром от Бельгии (0:3).
- Черышев и Дзюба в строю. А это лучшие бомбардиры команды в отборе: три гола у Дениса, пять – у Артема.
- У шотландцев всего четыре забитых мяча в четырех матчах. Все на счету разных футболистов.
Георгий Джикия, Денис Черышев, РоссияGetty Images
Люди в черном
Встречу обслужат греки во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В 2019-м 40-летний рефери отработал лишь на одном матче сборных: при нем Польша обыграла Австрию в квалификации. В основном Тасос работает на матчах чемпионатов Греции и Саудовской Аравии, но были и три встречи Лиги Европы. ЛЧ Сидиропулосу не доверяли – три игры он провел в качестве запасного арбитра.
В центре внимания
Герой
В «Зените» Дзюба молчит уже три матча, но игра в Шотландии очень важна для Артема. Во-первых, все внимание британских журналистов будет приковано к великану из сборной России. Хорошая игра еще сильнее поднимет котировки Дзюбы, который мечтает уехать в АПЛ.
Во-вторых, у кельтов эпидемия центральных защитников. Есть вероятность, что Артему будет противостоять парень без опыта игры за сборную. Мотивированный Дзюба растолкает оппонентов, а если в старте выйдет еще и Ерохин, то питерцы снимут весь верх.
Неудачник
Огромный объем работы выпадет на Фернандеса. Марио находится в прекрасной форме и зажигает в атаке (два гола в трех последних матчах РПЛ). Но против русского бразильца выступит ядерный фланг Кларка. Во-первых, это Робертсон – важнейший игрок в построении «Ливерпуля». Как Эндрю разрывает фланг, знают все. Компанию ему составит Фрейзер – ключевой игрок «Борнмута». В четырех матчах АПЛ Райан создал шесть голевых моментов.
Если с одним из них Марио справится, то с двумя возникнут проблемы. Черчесов обязан придумать подстраховку для Фернандеса, иначе армейца могут втоптать в газон.
Марио ФернандесGetty Images
Котировки букмекеров
Победа Шотландии: 3,06
Ничья: 3,18
Победа России: 2,60
Шотландия не забьет 2,78
Очень рискованная ставка, учитывая, что кельты не проигрывают дома с 2016-го. Но в ней есть логика. Во-первых, Кларк строит закрытую команду, которая дома уступила по владению даже Кипру. Шотландцы с удовольствием отдают мяч и играют на контратаках. Но проблема Кларка в том, что и Черчесов не собирается захватывать преимущество: тренерский штаб сборной России четко изучает соперника и грамотно выстраивает игру в тактическом плане. Ничья вполне устроит Россию, поэтому закрытый план Стива может провалиться.
Во-вторых, в атаке у Шотландии большие проблемы. Медиа рисуют впереди Стивена Нейсмита, но у 32-летнего нападающего очень мало практики. До старта сезона он не играл полгода, а в текущей кампании лишь раз отпахал тайм целиком. Это не то оружие, чтобы напугать компактную оборону Черчесова, которую в 2019-м пробила только Бельгия.
Россия победит в одном из таймов за 1,82
В чем невозможно упрекнуть команду Черчесова, так это в самоотдаче. Саламыч настраивает футболистов даже на Сан-Марино с Кипром, не говоря уже о Шотландии. Учитывая кадровые проблемы кельтов в обороне, агрессия в атаке может дать результат. Тем более что у Стаса есть разнообразные варианты: забросы на Дзюбу и Ерохина, скорость Ионова, дриблинг Бакаева, пас Головина.
Гол сборной России очень вероятен, а если вспомнить предыдущий пункт, то вероятен и сухарь Гилерме. Все вместе это намекает, что хотя бы в одном из таймов русские футболисты победят.
Эндрю Робертсон, сборная ШотландииGetty Images
Специальные ставки
Черышев не выйдет в основе за 1,75
Денис – важнейший игрок в построении Черчесова. Он зажег на ЧМ, а в отборе вкрутил уже три мяча. Но травмы сильно мешают игроку «Валенсии», который только восстановился после повреждения колена. В первых трех турах Примеры Черышеву доверили лишь 24 минуты. Будет очень странно, если Черчесов бросит в пламень не совсем готового игрока.
Тем более что на фланг напрашивается Ерохин. В «Зените» Александр переквалифицировался во флангового игрока и отлично цепляется за мяч. Вместе с Дзюбой он может составить грозный кулак в атаке и выиграть весь воздух. Вариант с Ерохиным в старте выглядит логичнее выхода Черышева, но Саламыч часто удивляет и доверяет любимчикам.
Дзюба сделает гол за 2,10
Про важность этого матча для Артема мы уже написали в пункте про героя встречи. Черчесов непременно выберет Дзюбу центром атак, а сам форвард чувствует важность для сборной. Нападающий «Зенита» любит такой статус и всегда выкладывается на максимум.
Что касается внимания медиа, то все британские превью поставили Дзюбу в ранг безоговорочного лидера сборной России. Артем действительно сыграет на команду: если не забьет сам, то обязательно сассистирует.
Ориентировочные составы
Шотландия
Россия
Где смотреть
Матч в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции в 21:45 (мск). Если вы хотите проникнуться атмосферой английского футбола, то можно посмотреть игру на Sky Sports, но придется платить.
Конечно, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию важного матча. Она пройдет тут.