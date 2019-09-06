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«БИЗНЕС Online»: Черчесов определился с заявкой на чемпионат Европы-2020
Коуч сборной России будет полагаться на проверенных игроков.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на 90% определился с составом, который выступит на чемпионате Европы-2020.
Как сообщает «БИЗНЕС Online», из 23-х футболистов, которые войдут в заявку, 20 уже определены Черчесовым – коуч сборной будет полагаться на проверенных и опытных игроков. Вот перечень спортсменов, которые точно поедут на Евро: Гилерме, Андрей Лунев, Сослан Джанаев, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Денис Черышев, Алексей Ионов, Артем Дзюба, Федор Смолов.
Под вопросом остаются кандидатуры следующих игроков: Вячеслав Караваев, Сергей Петров, Максим Беляев, Владимир Гранат, Игорь Смольников, Руслан Камболов, Зелимхан Бакаев, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Алан Дзагоев, Федор Чалов, Ари.
- Сегодня, 6 сентября, сборная России проведет отборочный матч против сборной Шотландии.
- Начало игры – в 21:45, проследить за главными моментами матча можно при помощи трансляции Eurosport.ru.
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