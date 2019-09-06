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Ионов, Оздоев и Головин – в старте сборной России на матч с Шотландией

Ионов, Оздоев и Головин – в старте сборной России на матч с Шотландией
Eurosport

6 мин. назад

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом команды на матч против сборной Шотландии.

В старте выйдут вратарь Гилерме, защитники Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес, полузащитники Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов и Александр Головин и нападающий Артем Дзюба.

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