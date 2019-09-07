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Азербайджанский защитник забил такой автогол, что ты подавишься ужином от смеха

Азербайджанский защитник забил такой автогол, что ты подавишься ужином от смеха
Eurosport

1 час назад

Лучший автогол 2019-го?

В отборочном матче Евро-2020 встретились сборные Уэльса и Азербайджана.

Счет в игре открыл защитник азербайджанцев Павел Пашаев, срезавший мяч в собственные ворота. После удара Гарета Бэйла мяч срикошетил в сторону Пашаева, а тот замешкался и не заметил, что страйк игрока «Реала» приземлился точно ему на голову.

В итоге дезориентированный Пашаев стал автором одного из наиболее курьезных автоголов в 2019 году.

  • Уэльс и Азербайджан выступают в одной отборочной группе с Венгрией, Словакией и Хорватией.
  • Перед сегодняшним матчем валлийская и азербайджанская команды занимали четвертую и пятую строчки в турнирной таблице соответственно.

В новой версии словаря Даля вместо слова «нелепый» будет этот автогол

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