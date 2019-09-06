Сборная России в отборочном матче Евро-2020 выиграла у сборной Шотландии – 2:1.

Счет в игре на 11-й минуте после ошибки Гилерме открыл Джон Макгинн.

Россияне выправили положение усилиями одного из главных героев ЧМ-2018 – Артема Дзюбы.

Во втором тайме команда Станислава Черчесова заиграла куда активнее, что конвертировалось в гол Юрия Жиркова, который в итоге переписали на защитника хозяев Стефена О'Доннелла.

Благодаря победе над шотландцами сборная России закрепилась на втором месте в отборочной группе I, на счету россиян 12 очков.

9 сентября Россия сыграет с Казахстаном, матч пройдет в Калининграде.

Армения бодро начала матч с Италией, но затем сдулась и пропустила 3. Видео голов – тут

Качай приложение Eurosport для iOS или Android