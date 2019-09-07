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Германия и Голландия выдали яркое шоу с шестью голами. Победный забил дебютант из ПСВ
Доньелл Мален из ПСВ удачно вышел на поле стадиона в Гамбурге.
Сборная Нидерландов выиграла у сборной Германии в отборочном матче Евро-2020 – 4:2.
Счет в игре уже на девятой минуте открыл вингер «Баварии» Серж Гнабри.
Голландцы выправили положение во втором тайме: свой первый мяч в составе взрослой сборной забил Френки де Йонг.
Затем команда Рональда Кумана вышла вперед – мяч в свои ворота срезал Джонатан Та.
Германия вернулась в игру благодаря точному удару Тони Крооса с точки.
Но победа все же осталась за голландцами – сперва отличился 20-летний Доньелл Мален – дебютант взрослой сборной.
А финальный гвоздь в крышку немецкого гроба вколотил Жоржиньо Вейналдум.
- Голландия набрала 6 очков в трех матчах и идет на третьей строчке в группе C.
- На счету немцев 9 очков в четырех матчах, команда Йоахима Лёва занимает второе место. Лидерство с четырьмя победами в четырех играх захватила сборная Северной Ирландии.
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