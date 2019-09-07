Сборная Нидерландов выиграла у сборной Германии в отборочном матче Евро-2020 – 4:2.

Счет в игре уже на девятой минуте открыл вингер «Баварии» Серж Гнабри.

Голландцы выправили положение во втором тайме: свой первый мяч в составе взрослой сборной забил Френки де Йонг.

Затем команда Рональда Кумана вышла вперед – мяч в свои ворота срезал Джонатан Та.

Германия вернулась в игру благодаря точному удару Тони Крооса с точки.

Но победа все же осталась за голландцами – сперва отличился 20-летний Доньелл Мален – дебютант взрослой сборной.

А финальный гвоздь в крышку немецкого гроба вколотил Жоржиньо Вейналдум.

Голландия набрала 6 очков в трех матчах и идет на третьей строчке в группе C.

На счету немцев 9 очков в четырех матчах, команда Йоахима Лёва занимает второе место. Лидерство с четырьмя победами в четырех играх захватила сборная Северной Ирландии.

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