Сборная России теперь не валидол. При Черчесове почти нет нервов и есть результат

Сборной России когда-то давно, какой некоторые ее уже и не помнят, были присущи классические проявления неуверенности и некоторой расхлябанности. Команда стабильно входила в отборочные матчи с претензией на выход в основу крупного турнира, но иногда желания расходились с реальностью.

Когда выход все-таки обеспечивался, все равно не было ощущения, что все идет легко и спокойно. Сборной России прошлого формата часто нужен был надрыв и превозмогание, чтобы решать базовые вопросы с середняками и аутсайдерами европейского отбора. Вспомните хотя бы решающий матч отбора на Евро-2008 против Андорры (1:0 и гол Сычева), памятную Словению с голом Печника, оставившего Россию без мундиаля в 2010-м, 0:0 с Арменией и Ирландией в квалификации на ЧЕ-2012, 0:1 от Северной Ирландии в отборе на ЧМ-2014 и нулевую ничью с, простите, Молдовой перед чемпионатом Европы во Франции.

В команде Черчесова таких проблем не наблюдается.

Отчасти причина в том, что российская сборная пропустила цикл отбора на ЧМ-2018 и за это время сформировала новый образец для поведения в отборах. Теперь у нее нет гарантированной путевки, но есть понимание, что последовательность в принятии решений дает результат. Черчесов ловил кучу хейта при подготовке к домашнему чемпионату мира, но все помнят, чем это закончилось.

Если раньше тренер ловил почти за все, то после успешного мундиаля, тренеру предъявляют только за необоснованные решения при формировании заявки. Нет Чалова – да как можно не брать лучшего бомбардира РПЛ прошлого года? Нет Соболева – да как пройти мимо лучшего русского бомбардира РПЛ этого года? Нет *любого талантливого и молодого парня* – да как можно брать того и не брать этого? Черчесов предпочитает не разъяснять решения, но действует исключительно последовательно. Говорят, что он на 90% определился с составом сборной на Евро. В команде, кажется, уже не сомневаются в трипе по городам Европы.

Артем Дзюба и Александр ГоловинGetty Images

Возможно, у сборной нет нервяка после нелепо пропущенного после стартового навала шотландцев гола из-за постоянных и понятных всем внутри коллектива решений главного тренера. Черчесов предпочитает бойцов, которые знают его требования, прошли с ним длинный путь подготовки и участия в ЧМ. Тот же Смолов и его промах с хорватами в системе координат тренера сборной намного ценнее 6 голов в РПЛ. Потому что у Смолова есть опыт и закалка после промаха в четвертьфинальной серии, которой нет у того же Чалова или Соболева, а удары с точки – явление вероятностное.

Заменить Гилерме кем-то из молодых (Максименко, Сафонов) было бы круто, но кипер «Локо» все же не кажется фигурой 100%. Если вратари «Спартака» и «Краснодара» докажут в осенних матчах, что готовы к дебюту, то Черчесов это обязательно увидит. Возможно, даже выделит матч против Сан-Марино.

Подключение к составу Бакаева и Сулейманова тоже просматривается, хотя бы, как вариант для контратак в конце матчей, но их отсутствие опять же объясняется тем, что на взрослом уровне они отыграли довольно мало времени, чтобы выдавать суровые, но победные, матчи против Шотландии, в которых и раскрывается сущность решений Черчесова.

Он научил 23 парня давать результат и не пожарить против заведомо более слабых команд. Не этого ли ждала страна?

Шотландия – Россия – 1:2

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