Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в команду Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Во-первых, я рад, что они освободились. Во-вторых, я нечасто на эту тему говорил, один раз сказал. И тогда я сказал, что слишком строго с ними обошлись, хотя они и нарушили общественный порядок. Сегодня это случилось, давайте дождемся, что они придут в нормальное состояние, начнут играть. Время покажет.

На ваших глазах мы ни от кого никогда не отказывались. Другое дело, что надо соответствовать стандартам сборной и за полем, и на поле. Но все мы люди, все ошибаемся, поэтому вычеркивать человека из жизни – это самое худшее. Я мало на эту тему говорил, но не потому что не хотел, а потому что не считал нужным», – приводит слова Черчесова Sport24.

А капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал теоретическое возвращение Кокорина и Мамаева очень коротко: «Главное, что дети скоро увидят своих отцов».

Вчера, 6 сентября, Мамаев и Кокорин были досрочно освобождены из исправительной колонии.

Решение об освобождении игроков принял Алексеевский суд Белгородской области.

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